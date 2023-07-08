В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м.



Сегодня в первой половине дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Путейская.



- На место происшествия были незамедлительно направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 20 человек. Работало звено газодымозащитной службы, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.



Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Для установления причины возгорания на месте работает дознаватель МЧС России.



Всего было задействовано 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

