Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м.
Сегодня в первой половине дня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Путейская.
- На место происшествия были незамедлительно направлены расчёты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в квартире. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 20 человек. Работало звено газодымозащитной службы, - сообщают в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидирован на площади 2 кв.м. Пострадавших нет. Для установления причины возгорания на месте работает дознаватель МЧС России.
Всего было задействовано 21 человек личного состава и 6 единиц техники.
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Происшествия, Фото:
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