В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист

Женщина-водитель «Тойоты» госпитализирована с травмами
Вечером 7 июля около 18:50 на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «Тойота Филдер».
- В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летняя водитель легкового автомобиля с травмами доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
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