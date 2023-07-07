В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист













Вечером 7 июля около 18:50 на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.По предварительным данным, столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «Тойота Филдер».- В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летняя водитель легкового автомобиля с травмами доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.