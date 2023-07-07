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В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист

В Улан-Удэ в ДТП погиб мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина-водитель «Тойоты» госпитализирована с травмами

Вечером 7 июля около 18:50 на улице Кабанская в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «Тойота Филдер».

- В результате ДТП 38-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. 36-летняя водитель легкового автомобиля с травмами доставлена в БСМП, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

 


ДТП.смерть

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