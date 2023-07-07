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В Бурятии нашли живой ещё одну пропавшую участницу сплава

В Бурятии нашли живой ещё одну пропавшую участницу сплава
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Продолжаются поиски ещё двух пропавших туристов

В Бурятии нашли живой девушку, которая 6 июля унесло течением после опрокидывания катамаранов на реке Снежная. Она стала третьей спасённой из пяти человек, пропавших после инцидента.

- Продолжаются поисковые мероприятия. Частично обследован берег реки и обнаружен ещё один человек из туристической группы. Это девушка, она жива, - сообщает «Кабанск-инфо».

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 7 июля были найдены живыми ещё два пропавших туриста. Их обнаружили спасатели во время облёта на вертолёте МЧС. Услышав звук летящего вертолёта, мужчины подали сигнал ракетницей.

На данный момент их уже доставили в безопасное место.

- Двух человек, обнаруженных сегодня с вертолёта, эвакуировали бортом Ми-8 МЧС в посёлок Новоснежная Иркутской области. Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

 
Пока остаётся неизвестной судьба двух пропавших туристов – мужчины и женщины. Их поиски продолжаются, работы ведутся в сложном горном рельефе местности.

ЧП с туристами произошло вечером 6 июля на реке Снежная. Там на катамаранах справлялась группа туристов из Новосибирска. Во время сплава четыре катамарана перевернулись. Трое человек сумели выбраться на берег, а пятерых унесло бурным течением.

Река Снежная протекает по таёжной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами.


пропавшие без вести

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