Житель Иркутской области потерял больше миллиона, полагая, что помогает следствию

Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов
В полицию Братского районе Иркутской области обратился 54-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. У него выманили свыше миллиона рублей.
Мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщили о якобы утечке его банковских данных, с помощью которых мошенники пытаются завладеть деньгами. Таким образом, звонивший потребовал участия доверчивого гражданина в расследовании «уголовного дела».
- После нескольких диалогов с лжесотрудниками различных ведомств мужчина, не сомневаясь в значимости своего участия в спецоперации по поимке аферистов, следуя инструкции телефонных мошенников оформил кредит на сумму в 1,2 млн рублей и перевёл их на указанные счета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
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