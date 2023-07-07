Они звонят жителям на сотовые
В Бурятии появились случаи мошенничества с путёвками во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орлёнок» и международный детский центр «Артек». Об этом предупредили в министерства спорта и молодёжной политике республики.
- Неустановленные личности, представляясь сотрудниками Молодёжного центра Бурятии, звонят и предлагают жителям горящие путёвки в вышеуказанные детские центры, при этом просят срочно перевести денежные средства по номеру карты, - рассказали в министерстве.
Отметим, государство предоставляет путёвки в «Океан», «Артек», «Смена», «Орлёнок» только через конкурсный отбор.
Всех, кто столкнулся с такой ситуацией, просят позвонить по номеру телефона 8 (3012) 21-07-74 для получения достоверной информации о путёвках в детские центры по региональной квоте.
В Бурятии мошенники «торгуют» путёвками в «Артек» и «Океан»
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