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В Бурятии мошенники «торгуют» путёвками в «Артек» и «Океан»

В Бурятии мошенники «торгуют» путёвками в «Артек» и «Океан»
Происшествия, 
Они звонят жителям на сотовые

В Бурятии появились случаи мошенничества с путёвками во всероссийские детские центры «Океан», «Смена», «Орлёнок» и международный детский центр «Артек». Об этом предупредили в министерства спорта и молодёжной политике республики.

- Неустановленные личности, представляясь сотрудниками Молодёжного центра Бурятии, звонят и предлагают жителям горящие путёвки в вышеуказанные детские центры, при этом просят срочно перевести денежные средства по номеру карты, - рассказали в министерстве.

Отметим, государство предоставляет путёвки в «Океан», «Артек», «Смена», «Орлёнок» только через конкурсный отбор.

Всех, кто столкнулся с такой ситуацией, просят позвонить по номеру телефона 8 (3012) 21-07-74 для получения достоверной информации о путёвках в детские центры по региональной квоте.
мошенничество

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