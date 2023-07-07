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В Ангарске продолжают эвакуировать людей из-за подтопления

В Ангарске продолжают эвакуировать людей из-за подтопления
Происшествия, 
Вода уже заходит в дома

В Ангарске сотрудники МЧС продолжают вывозить людей из подтопленного садоводства «Ясная Поляна». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Вода в садоводстве не только затопила участки, но уже заходит в дома.

- Эвакуация должна быть заблаговременной. Не ждите, когда возникнет угроза для вашей жизни и жизни ваших родных! Следуйте советам спасателей и работников администрации и покиньте опасную территорию заранее, не подвергая неоправданному риску свои семьи. Пункты временного размещения готовы принять вас в любое время суток! – призывают сотрудники МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 6 июля, эвакуация из-за резкого уровня повышения рек началась в Ангарске и в Байкальске.

По данным на 7 июля, уровни рек Иркутской области снижаются, вода постепенно уходит с подтопленных территорий. Однако в регионе сохраняется неблагоприятный метеорологический прогноз.

Гидрологическая обстановка в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Зиминском, Иркутском, Черемховском районах, в Тулуне и Ангарском городском округе остается на особом контроле.

Всего подтопленными остаются 403 участка в двух садоводствах и 11-ти населенных пунктах. Из опасных зон были эвакуированы более ста человек.

Сохраняется неблагоприятный прогноз повышения уровня воды в реке Ия в районе города Тулуна до отметок 750-780 (критика 750 см). В настоящее время уровень воды составляет 710 см.
подтопление

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