В Иркутской области подтоплены 7 населённых пунктов и 6 автодорог

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов



В Иркутской области в ближайшие трое суток должны быть восстановлены все участки автомобильных дорог общего пользования, повреждённые из-за проливных дождей. Такое поручение дал министерству транспорта региона губернатор Игорь Кобзев сегодня, 7 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



По данным на утро 7 июля, всего подтоплено восемь участков на шести автодорогах. В Черемховском районе – два участка на дороге Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска, проезда в настоящий момент нет, участки дорог Голуметь – Новостройка и Голуметь – Онот находятся в проезжем состоянии. Повреждён пешеходный мост в селе Онот. В Усольском районе подтоплены участки автодороги возле посёлка Набережный и в районе посёлка Раздолье, в Зиминском районе – участок дороги в поселке Осиповский.



– На особом контроле правительства Иркутской области сегодня восемь муниципальных районов. На всей территории региона действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации, сегодня режим ЧС также будет введён в Черемховском районе и четырёх муниципальных образованиях Усольского района для оперативного устранения последствий стихии, - заявил Игорь Кобзев.



В настоящее время дорожные работы уже организованы в Черемховском районе. Спад воды произошёл в районе посёлка Раздолье Усольского района, в ближайшее время дорожная техника приступит к отсыпке. Группировка сил и средства дорожной службы Иркутской области и компаний-подрядчиков приведена в режим повышенной готовности для оперативного устранения повреждений, при необходимости она может быть усилена.



Также на контроле ситуация с наполнением водой карт-накопителей на территории БЦБК.



– Вчера обсудил эту ситуацию с вице-премьером России Викторией Абрамченко. Договорились возобновлять работу локальных очистных сооружений. Сегодня готовим обращение в адрес Госкорпорации «Росатом», - добавил губернатор.



Муниципалитетам поручено оценку повреждений, произошедших в результате подъёма уровня воды в реках, и адресно отработать с населением вопросы оказания помощи.



По информации начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, наиболее сложная гидрологическая обстановка продолжает оставаться в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и Тулуне. Всего подтоплены 389 участков в двух садоводствах и семи населённых пунктах. В зоне подтопления проживает 355 человек, в том числе 18 детей.



7 и 8 июля осадков на территории Иркутской области, по данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не прогнозируется. Однако уже с 9 июля в южных и западных районах, а с 10 июля – на территории всего региона возобновятся осадки. На случай ухудшения ситуации, по поручению главы региона, в подверженных подтоплениям муниципальных образованиях необходимо создать дополнительный запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



