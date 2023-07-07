В Иркутской области подтоплены 7 населённых пунктов и 6 автодорог

Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов
В Иркутской области в ближайшие трое суток должны быть восстановлены все участки автомобильных дорог общего пользования, повреждённые из-за проливных дождей. Такое поручение дал министерству транспорта региона губернатор Игорь Кобзев сегодня, 7 июля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По данным на утро 7 июля, всего подтоплено восемь участков на шести автодорогах. В Черемховском районе – два участка на дороге Нижняя Иреть – Тальники – Тунгуска, проезда в настоящий момент нет, участки дорог Голуметь – Новостройка и Голуметь – Онот находятся в проезжем состоянии. Повреждён пешеходный мост в селе Онот. В Усольском районе подтоплены участки автодороги возле посёлка Набережный и в районе посёлка Раздолье, в Зиминском районе – участок дороги в поселке Осиповский.
– На особом контроле правительства Иркутской области сегодня восемь муниципальных районов. На всей территории региона действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации, сегодня режим ЧС также будет введён в Черемховском районе и четырёх муниципальных образованиях Усольского района для оперативного устранения последствий стихии, - заявил Игорь Кобзев.
В настоящее время дорожные работы уже организованы в Черемховском районе. Спад воды произошёл в районе посёлка Раздолье Усольского района, в ближайшее время дорожная техника приступит к отсыпке. Группировка сил и средства дорожной службы Иркутской области и компаний-подрядчиков приведена в режим повышенной готовности для оперативного устранения повреждений, при необходимости она может быть усилена.
Также на контроле ситуация с наполнением водой карт-накопителей на территории БЦБК.
– Вчера обсудил эту ситуацию с вице-премьером России Викторией Абрамченко. Договорились возобновлять работу локальных очистных сооружений. Сегодня готовим обращение в адрес Госкорпорации «Росатом», - добавил губернатор.
Муниципалитетам поручено оценку повреждений, произошедших в результате подъёма уровня воды в реках, и адресно отработать с населением вопросы оказания помощи.
По информации начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, наиболее сложная гидрологическая обстановка продолжает оставаться в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и Тулуне. Всего подтоплены 389 участков в двух садоводствах и семи населённых пунктах. В зоне подтопления проживает 355 человек, в том числе 18 детей.
7 и 8 июля осадков на территории Иркутской области, по данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не прогнозируется. Однако уже с 9 июля в южных и западных районах, а с 10 июля – на территории всего региона возобновятся осадки. На случай ухудшения ситуации, по поручению главы региона, в подверженных подтоплениям муниципальных образованиях необходимо создать дополнительный запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области подтоплены 7 населённых пунктов и 6 автодорог
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это Читинский и Борзинский районы, а также Александрово-Заводской муниципальный округ
Режим чрезвычайной ситуации введут в Черемховском и на части Усольского районов
Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов
Водитель вылетел из машины
Вода уже заходит в дома
Поиски приостановлены
Мужчина лишился своего телефона
Они подали сигнал ракетницей
Произошло это во время ссоры
Поиски пятерых жителей Новосибирска продолжаются
Подозреваемую задержали сотрудники вневедомственной охраны
Пострадавшему потребовалась эвакуация санавиацией
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы
Мужчина выстрелил из ружья своей спутнице в голову
Девочка попала в больницу