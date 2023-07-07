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В Бурятии не могут найти туриста, пропавшего на Байкале

В Бурятии не могут найти туриста, пропавшего на Байкале
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Поиски приостановлены

Туриста, пропавшего в начале недели в Северо-Байкальском районе Бурятии на озере Байкал, не могут найти. Вчера, 6 июля, были возобновлены поиски, но они пока не увенчались успехом, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7»

6 июля в 20:15 поисковая группа вернулась на базу. Они обследовали 150 кв. км акватории Байкала от местности Хакусы до мыса Немнянка, Губа Онокочан, а также устье реки Тыя.

- Поиски приостановлены на неопределённый срок, - отметили в «Северобайкалье-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл вечером 4 июля. Двое туристов из Иркутской области сплавлялась по реке Верхняя Ангара, когда их унесло в Байкал. Одного мужчину удалось спасти, второго пока не удалось найти. 
туристы пропавшие без вести

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