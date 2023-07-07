Мужчина лишился своего телефона
Утром 26 июня в отдел полиции по Октябрьскому району Улан-Удэ поступило заявление о краже от 57-летнего мужчины. Он рассказал, что вечером на маршрутке возвращался домой от родственницы, у которой распивал спиртное.
В районе трамвайной остановки «Богатырский мост» гражданин планировал пересесть на другой автобус, но в подземном переходе встретил гитариста. Дав ему деньги, он попросил сыграть одну из композиций. А затем музыкант предложил пьяному горожанину выпить вместе с ним.
Мужчины сходили вместе в магазин и возле гаражей распили две бутылки крепкого алкоголя. От выпитого потерпевший уснул. А когда проснулся и пришёл в себя, обнаружил, что исчез его сотовый телефон.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и вскоре задержали уличного музыканта.
- Ранее судимый за кражу и наркопреступление 33-летний горожанин признался, что похищенный гаджет продал прохожему. За содеянное неработающий злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца обокрал гитарист из подземного перехода
Происшествия, Фото:
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