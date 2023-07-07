В Бурятии двое из пяти пропавших туристов найдены живыми

Двое туристов из пяти пропавших во время сплава на реке Снежная найдены живыми.
Обнаружить выживших туристов удалось благодаря вертолёту МЧС, который подняли на поиски.
- Двое мужчин, услышав звук вертолёта спасателей, просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком, - сообщили в МЧС России.
Поиски ещё троих пропавших продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», о происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из Новосибирска сплавлялась по реке Снежная на катамаранах. Во время сплава четыре катамарана перевернулись. Трое человек сумели выбраться на берег, а пятерых унесло бурным течением.
Спасательная операция была развёрнута накануне вечером, была прервана ночью, а с рассветом продолжена. Сегодня утром на подмогу из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.
Река Снежная протекает по таёжной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами.