На поиски пропавших в Бурятии туристов вылетел вертолёт МЧС

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел в Кабанский район Бурятии на поиски пятерых туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная. Борт со спасателями вылетел из Иркутска, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие произошло 6 июля, когда группа туристов из Новосибирска совершала сплав по реке Снежная. Перевернулись четыре катамаранами с восемью туристами. Три человека смогли выбраться на берег и спастись, пятерых же унесло бурным течением.
- К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники ГИМС. Поисково-спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Сегодня утром поиски были возобновлены. Группа МЧС выдвинулась с Теплых озёр для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи, - рассказали ГУ МЧС по Бурятии.
Отметим, туристская группа была зарегистрирована. Сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах.
Река Снежная протекает по таёжной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами.
Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и пять единиц техники. Поисковые работы продолжаются.