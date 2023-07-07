Жительница Бурятии украла банковскую карту у своей тёти

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Подозреваемую задержали сотрудники вневедомственной охраны



Сообщение о краже банковской карты в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии поступило в отдел полиции вечером. Пожилая женщина сообщила, что банковская карта у неё пропала после визита племянницы.



Получив приметы подозреваемой, наряд вневедомственной охраны Росгвардии приступил к отработке сообщения. Вскоре воровку задержали у нее дома. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Украденная карта у неё была изъята, но некоторую сумму задержанная успела потратить на алкоголь.



- Выяснилось, что неработающая 37-летняя местная жительница днём пришла в гости к своей тёте, чтобы попросить у неё деньги в долг, однако родственница отказала. Уже вечером, когда пожилая женщина собралась в магазин, она обнаружила пропажу своей банковской карты и обратилась в правоохранительные органы, - сообщили в Росгвардии по Бурятии



Задержанная было доставлена в отдел полиции. По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело.

