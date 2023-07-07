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В Бурятии лошадь причинила тяжёлые травмы 5-летнему ребёнку

В Бурятии лошадь причинила тяжёлые травмы 5-летнему ребёнку
Происшествия,  Фото:ТЦМК Бурятии
Пострадавшему потребовалась эвакуация санавиацией

5 июля в одной из районов Бурятии пятилетнего ребёнка лягнула лошадь, рассказали в Территориальном центре медицины катастроф. Ребёнок получил тяжёлые травмы. Сперва его доставили в районную больницу, где провели операцию.

На следующий день авиамедицинская бригада доставила мальчика санавиацией в Улан-Удэ.

- 6 июля авиамедицинской бригадой Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия, с использованием санитарно-авиационного транспорта, обеспеченным медицинским модулем, ребёнок был успешно эвакуирован в Улан-Удэ для получения дальнейшего лечения, - сообщили в центре.
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