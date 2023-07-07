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Житель Забайкалья зарезал пенсионера, а после изнасиловал и убил его жену

Житель Забайкалья зарезал пенсионера, а после изнасиловал и убил его жену
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

В Забайкальском крае предстанет перед судом 43-летний житель Карымского района, обвиняемый в жестокой расправе над супружеской парой. Его будут судить по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».

Всё произошло 7 января в посёлке Дарасун.

- ПО данным следствия, преступление совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с супругами обвиняемый ударил ножом 65-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте. После этого злоумышленник напал на 68-летнюю женщину, изнасиловал её, а затем несколькими ударами ножа убил, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Убийцу задержали полицейские спустя несколько часов после преступления. В ходе предварительного следствия мужчина частично признал свою вину.

Ранее он четырежды привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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