Житель Забайкалья зарезал пенсионера, а после изнасиловал и убил его жену





В Забайкальском крае предстанет перед судом 43-летний житель Карымского района, обвиняемый в жестокой расправе над супружеской парой. Его будут судить по статьям «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством».Всё произошло 7 января в посёлке Дарасун.- ПО данным следствия, преступление совершено обвиняемым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры с супругами обвиняемый ударил ножом 65-летнего мужчину, отчего тот скончался на месте. После этого злоумышленник напал на 68-летнюю женщину, изнасиловал её, а затем несколькими ударами ножа убил, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.Убийцу задержали полицейские спустя несколько часов после преступления. В ходе предварительного следствия мужчина частично признал свою вину.Ранее он четырежды привлекался к уголовной ответственности.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.