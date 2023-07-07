Жителю Иркутской области, застрелившему женщину в лесу, дали срок

Мужчина выстрелил из ружья своей спутнице в голову



В Шелеховском районе Иркутской области предстал перед судом 43-летний мужчина, застреливший свою знакомую в лесу.



Всё произошло в ноябре 2022 года. В тот день мужчина и женщина отправились на мотоцикле в село Шаманка. По дороге они поссорились, и мотоциклист остановился в лесу недалеко от посёлка Куйтун. Мужчина достал имевшееся при нём ружье и выстрелил своей спутнице в голову. Женщина скончалась на месте.



- С целью сокрытия преступления злоумышленник выбросил ружьё, тело оттащил с дороги, а сам вернулся к знакомым в Куйтун, где продолжил распивать спиртное, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

