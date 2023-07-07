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Жителю Иркутской области, застрелившему женщину в лесу, дали срок

Жителю Иркутской области, застрелившему женщину в лесу, дали срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина выстрелил из ружья своей спутнице в голову

В Шелеховском районе Иркутской области предстал перед судом 43-летний мужчина, застреливший свою знакомую в лесу.

Всё произошло в ноябре 2022 года. В тот день мужчина и женщина отправились на мотоцикле в село Шаманка. По дороге они поссорились, и мотоциклист остановился в лесу недалеко от посёлка Куйтун. Мужчина достал имевшееся при нём ружье и выстрелил своей спутнице в голову. Женщина скончалась на месте.

- С целью сокрытия преступления злоумышленник выбросил ружьё, тело оттащил с дороги, а сам вернулся к знакомым в Куйтун, где продолжил распивать спиртное, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с последующим ограничением свободы на один год. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. 
убийство

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