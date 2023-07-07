В Иркутской области женщина без прав сбила 13-летнюю велосипедистку

Девочка попала в больницу



Днём 6 июля в деревне Белькова Черемховского района Иркутской области в ДТП пострадала 13-летняя школьница.



- 35-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на девочку, которая, двигаясь на велосипеде в попутном направлении, выполнила маневр перестроения влево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В результате ДТП 13-летняя школьница с травмами была доставлена в больницу. Установлено, что сбившая её женщина не имеет водительских прав.



Проводится проверка.



