Девочка попала в больницу
Днём 6 июля в деревне Белькова Черемховского района Иркутской области в ДТП пострадала 13-летняя школьница.
- 35-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на девочку, которая, двигаясь на велосипеде в попутном направлении, выполнила маневр перестроения влево, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП 13-летняя школьница с травмами была доставлена в больницу. Установлено, что сбившая её женщина не имеет водительских прав.
Проводится проверка.
В Иркутской области женщина без прав сбила 13-летнюю велосипедистку
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