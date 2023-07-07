Она укусила его за ногу
В городе Северобайкальск собака укусила 36-летнего мужчину. Животное внезапно цапнуло идущего горожанина за левую ногу.
В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» сообщили, что неизвестно, есть ли у собаки владелец.
«Собачий» вопрос в республике по-прежнему стоит остро. Как сообщал «Байкал-Daily», за первые полгода в Бурятии за нападения собак на людей составили 1012 протоколов – на 34 меньше, чем в 2022-м. При этом жертв псов стало больше. За 12 месяцев число укушенных возросло на 54.
На севере Бурятии собака напала на мужчину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочка попала в больницу
Она укусила его за ногу
Мужчина нарушил срок законного пребывания в стране
Среди пострадавших двое подростков
Мужчине грозит до пожизненного
Полицейские пришли по сигналу о ребёнке, оставленном без присмотра
Поиски пропавших туристов из Новосибирска возобновили с утра
Среди пострадавших двое детей
Водитель не стал закрывать дверь, ненадолго отлучившись
На реке Снежная опрокинулись четыре катамарана
В городе несколько дней шли проливные дожди
Ситуация в них стабилизирована
Жуткая авария попала на видео (18+)
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Режим ЧС введён в Байкальске