07 июля

06 июля

Популярное

На севере Бурятии собака напала на мужчину

На севере Бурятии собака напала на мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она укусила его за ногу

В городе Северобайкальск собака укусила 36-летнего мужчину. Животное внезапно цапнуло идущего горожанина за левую ногу.

В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» сообщили, что неизвестно, есть ли у собаки владелец.

«Собачий» вопрос в республике по-прежнему стоит остро. Как сообщал «Байкал-Daily», за первые полгода в Бурятии за нападения собак на людей составили 1012 протоколов – на 34 меньше, чем в 2022-м. При этом жертв псов стало больше. За 12 месяцев число укушенных возросло на 54.


собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку полицейским
В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку полицейским
Происшествия, 07.07.2023
Мужчина нарушил срок законного пребывания в стране
Жителя Бурятии отправили в колонию за угрозу убить полицейского
Жителя Бурятии отправили в колонию за угрозу убить полицейского
Происшествия, 07.07.2023
Полицейские пришли по сигналу о ребёнке, оставленном без присмотра
После исчезновения пятерых туристов в Бурятии нашли их пустой катамаран
После исчезновения пятерых туристов в Бурятии нашли их пустой катамаран
Происшествия, 07.07.2023
Поиски пропавших туристов из Новосибирска возобновили с утра
Житель Бурятии украл деньги из туристического автобуса
Житель Бурятии украл деньги из туристического автобуса
Происшествия, 07.07.2023
Водитель не стал закрывать дверь, ненадолго отлучившись
Столицу Монголии топит из-за длительных осадков
Столицу Монголии топит из-за длительных осадков
Происшествия, 06.07.2023
В городе несколько дней шли проливные дожди
В Забайкалье подтоплены несколько сёл
В Забайкалье подтоплены несколько сёл
Происшествия, 06.07.2023
Ситуация в них стабилизирована
В Иркутской области в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗа
В Иркутской области в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗа
Происшествия, 06.07.2023
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^