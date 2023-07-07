В Улан-Удэ иностранец пытался дать взятку полицейским

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина нарушил срок законного пребывания в стране



Транспортные полицейские остановили 25-летнего иностранного гражданина для проверки документов в железнодорожном вокзале в Улан-Удэ. Выяснилось, что у молодого человека истёк срок законного пребывания в России.



Иностранца доставили в отдел для составления протокола за нарушение сроков пребывания в РФ. Однако он решил подкупить полицейских, чтобы его не привлекали к административной ответственности. Сумма предложенной взятки составила тысячу рублей.



- Злоумышленнику, помимо наказания за совершение административного правонарушения, грозит уголовная ответственность. Покушение на мелкое взяточничество. Санкция статьи предусматривает ответственность до 1 года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



