В Иркутске в тройном ДТП пострадали четыре человека

Среди пострадавших двое подростков
Сегодня около 7:30 в районе дома №186 по улице Советская в Иркутске произошло крупное ДТП.
- По предварительной информации, водитель «Тойота Румион», следуя со стороны аэропорта в направлении улицы Ядринцева, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Приус», в которую, в свою очередь, въехал «Мицубиси Кольт», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Rumion и троим пассажирам Toyota Prius, двое из которых подростки 11 и 17 лет.
В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Среди пострадавших двое подростков
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