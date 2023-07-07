В Иркутске в тройном ДТП пострадали четыре человека

Среди пострадавших двое подростков













Сегодня около 7:30 в районе дома №186 по улице Советская в Иркутске произошло крупное ДТП.- По предварительной информации, водитель «Тойота Румион», следуя со стороны аэропорта в направлении улицы Ядринцева, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Тойота Приус», в которую, в свою очередь, въехал «Мицубиси Кольт», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю Toyota Rumion и троим пассажирам Toyota Prius, двое из которых подростки 11 и 17 лет.В настоящее время инспекторы ДПС устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.