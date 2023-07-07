Житель Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив в измене

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчине грозит до пожизненного



41-летний житель Закаменского района Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив её в измене.



- По версии следствия, мужчина, заподозрив свою сожительницу в измене, нанёс ей не менее 84 ударов руками и ногами, а также шесть ударов ножом, от которых наступила её смерть, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».



На период расследования он находился под стражей. Недавно дело ушло в Верховный суд республики для рассмотрения.



Отметим, наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является пожизненное лишение свободы.

