Мужчине грозит до пожизненного
41-летний житель Закаменского района Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив её в измене.
- По версии следствия, мужчина, заподозрив свою сожительницу в измене, нанёс ей не менее 84 ударов руками и ногами, а также шесть ударов ножом, от которых наступила её смерть, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».
На период расследования он находился под стражей. Недавно дело ушло в Верховный суд республики для рассмотрения.
Отметим, наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является пожизненное лишение свободы.
Житель Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив в измене
Происшествия, Фото:
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