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Житель Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив в измене

Житель Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив в измене
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчине грозит до пожизненного

41-летний житель Закаменского района Бурятии зверски убил сожительницу, заподозрив её в измене.

- По версии следствия, мужчина, заподозрив свою сожительницу в измене, нанёс ей не менее 84 ударов руками и ногами, а также шесть ударов ножом, от которых наступила её смерть, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

На период расследования он находился под стражей. Недавно дело ушло в Верховный суд республики для рассмотрения.

Отметим, наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является пожизненное лишение свободы.
убийство с особой жестокостью

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