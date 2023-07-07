Полицейские пришли по сигналу о ребёнке, оставленном без присмотра
Житель Хоринского района Бурятии отправлен в колонию за угрозу убийством в адрес сотрудника полиции, сообщила пресс-служба прокуратуры.
- В марте 2023 года полицейские проводили проверку поступившего сообщения о нахождении малолетнего ребёнка без присмотра родителей. 30-летний отец ребёнка, оказывая сопротивление, выхватил острый металлический предмет и высказал участковому уполномоченному полиции угрозы убийством, - говорится в сообщении.
Кроме того, несколькими месяцами ранее мужчина уже применял нож. Он ударил ножом своего знакомого во время ссоры. Травма оказалась лёгкой.
Суд признал сельчанина виновным по двум статьям – «Причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия» и «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». По совокупности преступлений виновному назначено 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за угрозу убить полицейского
Происшествия, Фото:
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