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После исчезновения пятерых туристов в Бурятии нашли их пустой катамаран

После исчезновения пятерых туристов в Бурятии нашли их пустой катамаран
Происшествия,  Фото:Сводка 38
Поиски пропавших туристов из Новосибирска возобновили с утра

В соцсетях появилось видео с места опрокидывания катамаранов на реке Снежная. Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло вечером 6 июля: при сплаве по реке перевернулись четыре катамарана с восемью туристами. Трём удалось спастись, а пятеро человек пропали.

Видео с места инцидента опубликовали в паблике «Сводка 38».

- Там никого нет. Её просто унесло. Просто с вещами у кого-то унесло байдарку, - говорит свидетель происшествия.

Территориально инцидент произошёл в Слюдянском районе Иркутской области. Поэтому доследственную проверку начал следственный отдел по Слюдянскому району; она проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Река Снежная протекает по территории Иркутской области и Бурятии. Поиски пропавших туристов ведут сейчас в Кабанском районе республике, недалеко от села Выдрино. В поисковых работах заняты спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. На ночь поиски приостанавливали, но утром они были возобновлены.

ТАСС сообщает, что все восемь туристов, сплавлявших по реке Снежная, приехали из Новосибирска. По информации «КП-Новосибирск», пропали две девушки и трое мужчин.

Поиски осложняет то, что река поднялась после обильных дождей. Источник «Комсомолки» считает, что у людей мало шансов на выживание: вода в реке ледяная, сильное течение, острые камни и поваленные деревья.


пропавшие без вести катамараны

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