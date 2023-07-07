Водитель не стал закрывать дверь, ненадолго отлучившись
4 июля в Прибайкальском район в полицию поступило заявление от 45-летнего местного жителя о краже 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Мужчина рассказал, что работает водителем пассажирского автобуса в туристической компании. Вечером после рейса он, припарковав машину рядом с домом, отлучился на 15 минут. При этом заглушать мотор и закрывать дверь авто не стал.
Вернувшись, водитель перегнал автобус в гараж и уже позже заметил, что в лежавшей в салоне барсетке отсутствуют деньги – 25 тысяч рублей. О случившемся он сообщил в полицию.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и горячим следам был установили подозреваемого – 25-летнего жителя Иволгинского района. Молодой человек приехал в Прибайкальский район на заработки: обшивал металлопрофилем частный дом. Он пояснил, что совершил кражу под действием алкоголя.
Ранее молодой человек уже был судим за имущественные преступления, а кражу совершил, будучи условно осужденным за попытку умышленного повреждения чужого имущества.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии украл деньги из туристического автобуса
Происшествия, Фото:
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