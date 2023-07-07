Житель Бурятии украл деньги из туристического автобуса

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Водитель не стал закрывать дверь, ненадолго отлучившись



4 июля в Прибайкальском район в полицию поступило заявление от 45-летнего местного жителя о краже 25 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что работает водителем пассажирского автобуса в туристической компании. Вечером после рейса он, припарковав машину рядом с домом, отлучился на 15 минут. При этом заглушать мотор и закрывать дверь авто не стал.



Вернувшись, водитель перегнал автобус в гараж и уже позже заметил, что в лежавшей в салоне барсетке отсутствуют деньги – 25 тысяч рублей. О случившемся он сообщил в полицию.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и горячим следам был установили подозреваемого – 25-летнего жителя Иволгинского района. Молодой человек приехал в Прибайкальский район на заработки: обшивал металлопрофилем частный дом. Он пояснил, что совершил кражу под действием алкоголя.



Ранее молодой человек уже был судим за имущественные преступления, а кражу совершил, будучи условно осужденным за попытку умышленного повреждения чужого имущества.



Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

