06 июля

05 июля

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В ДТП в Иркутской области байкер несколько раз перевернулся в воздухе

Происшествия, 
Жуткая авария попала на видео (18+)

В ночь с 5 на 6 июля в городе Свирск Иркутской области произошло страшное ДТП.

- Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Молодой байкер несколько раз перевернулся в воздухе. С травмами и ушибами он был доставлен в больницу.

ДТП мотоциклисты

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