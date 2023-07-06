Жуткая авария попала на видео (18+)
В ночь с 5 на 6 июля в городе Свирск Иркутской области произошло страшное ДТП.
- Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Молодой байкер несколько раз перевернулся в воздухе. С травмами и ушибами он был доставлен в больницу.
В ДТП в Иркутской области байкер несколько раз перевернулся в воздухе
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Режим ЧС введён в Байкальске
Обманутыми оказались четыре женщины в возрасте от 84 до 86 лет
По этой статье предусмотрено в том числе лишение свободы
С одними наркоманами владелец дома потреблял гашишное масло, а с другими – опийные наркотики
Проверку по факту вандализма взяла на контроль прокуратура
Введён режим повышенной готовности
Его поймали с поличным
В подтопленных домах живут 290 человек
Все они были госпитализированы в детскую больницу
Мужчина вытащил деньги из её сумки
На улице шёл дождь
Обвиняемые делали закладки по всей республике
В готовности находится пункт временного размещения
Вновь оказались виноваты рабочие строительной компании