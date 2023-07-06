В ДТП в Иркутской области байкер несколько раз перевернулся в воздухе

Жуткая авария попала на видео (18+)



В ночь с 5 на 6 июля в городе Свирск Иркутской области произошло страшное ДТП.



- Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Toyota Chaser, при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Молодой байкер несколько раз перевернулся в воздухе. С травмами и ушибами он был доставлен в больницу.



