Автомобиль съехал с дороги и перевернулся
Смертельное ДТП произошло 3 июля около посёлка Гадалей Тулунского района, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна. В результате машина перевернулась.
От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался в машине скорой помощи.
Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек никогда и имел водительского удостоверения и ранее уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» а также части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения».
В Иркутской области в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗа
Происшествия, Фото:
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