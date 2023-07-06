В Иркутской области в ДТП погиб 25-летний водитель ВАЗа

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся



Смертельное ДТП произошло 3 июля около посёлка Гадалей Тулунского района, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна. В результате машина перевернулась.



От полученных травм водитель отечественной легковушки скончался в машине скорой помощи.



Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек никогда и имел водительского удостоверения и ранее уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» а также части 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения».

