В городе несколько дней шли проливные дожди
В Улан-Баторе прорвало плотину на реке Сэлбэ-гол. Вода затопила близлежащие здания. Напомним, что проливные дожди, обрушившиеся на столицу Монголии, уже вызвали подтопления во многих районах.
6 июля в связи с проливными дождями и наводнениями в Улан-Баторе губернатор столицы издал распоряжение о закрытии движения автотранспорта на части дорог города на неопределённый срок. Также причиной стало, что в пробках могут оказаться грузовой транспорт, везущий для дамб гравий, землю и песок.
По состоянию на 14:00 для предотвращения возможных рисков в городе отключено от электроэнергии около 30 тысяч потребителей, подключенных к 702 подстанциям в шести районах центра Улан-Батора.
Ранее, в среду, правительство из-за осадков объявило в Улан-Баторе режим повышенной готовности, а премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ распорядился принять «необходимые меры».
Столицу Монголии топит из-за длительных осадков
Происшествия, Фото:
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