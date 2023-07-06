В Иркутской области задержали 23-летнего курьера мошенников

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обманутыми оказались четыре женщины в возрасте от 84 до 86 лет



В городе Братск Иркутской области полицейские задержали курьера мошенников.



До этого в дежурную часть полиции Братска обратились с заявлением четыре местные жительницы в возрасте от 84 до 86 лет. Все они стали жертвами мошенничеств по одной и той же схеме «Ваш родственник попал в ДТП».



- На стационарный телефон пожилым женщинам звонили неизвестные и сообщали об автомобильной аварии с пострадавшими людьми. При этом они рассказывали «легенды» о том, что в происшествии виноваты их дети или внуки. После этого, собеседники требовали крупные денежные суммы, чтобы родственники заявителей избежали уголовного преследования, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



За наличными к потерпевшим приезжал курьер. Общая сумма ущерба составила около одного миллион рублей.



Полицейские установили личность и задержали курьера, работавшего на мошенников. Им оказался ранее не судимый 23-летний житель Братска. Свою вину он признал.



