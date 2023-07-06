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Житель Бурятии устроил наркопритон в нежилом доме

Житель Бурятии устроил наркопритон в нежилом доме
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
С одними наркоманами владелец дома потреблял гашишное масло, а с другими – опийные наркотики

Сотрудники управления наркоконтроля накрыли наркопритон в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.

Наркопритон устроил 40-летний местный житель в старом нежилом доме, стоящем в его дворе.

- Наркопотребители – односельчанин и двое жителей Улан-Удэ – бывали у него в разное время. Одни вместе с хозяином изготавливали и употребляли наркотики каннабисной группы (гашишное масло), другие – опийной (ацетилированный опий), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские задержали владельца жилища и трёх его приятелей-наркоманов в возрасте от 31 года до 48 лет. Одному из них хозяин дома отдал дикорастущую коноплю. Наркосодержащее растение-паданку он сорвал у себя в ограде.

 
В момент задержания владельца наркопритона и гостившего у него наркомана постройке обнаружили посуду для изготовления наркотических средств, пустые бутылки из-под специальных вещество, использованные шприцы. А на полу сушили более 3 кг дикой конопли (что в пересчете на высушенное состояние -составляет около 850 граммов марихуаны).


 

В отношении организатора наркопритона возбужден ряд уголовных дел: за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств; за приобретение и хранение наркотиков: мужчина дважды в собственном дворе собирал дикорастущую коноплю; за сбыт наркотического средства приятелю. Приятель, в свою очередь, подвергнут уголовному преследованию за приобретение наркотика.

В МВД по Бурятии уточнили, что ранее эти наркоманы уже привлекались к уголовной ответственности, и тоже за наркопреступления.

наркотики

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