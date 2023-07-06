Житель Бурятии устроил наркопритон в нежилом доме







В момент задержания владельца наркопритона и гостившего у него наркомана постройке обнаружили посуду для изготовления наркотических средств, пустые бутылки из-под специальных вещество, использованные шприцы. А на полу сушили более 3 кг дикой конопли (что в пересчете на высушенное состояние -составляет около 850 граммов марихуаны).













В отношении организатора наркопритона возбужден ряд уголовных дел: за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств; за приобретение и хранение наркотиков: мужчина дважды в собственном дворе собирал дикорастущую коноплю; за сбыт наркотического средства приятелю. Приятель, в свою очередь, подвергнут уголовному преследованию за приобретение наркотика.



В МВД по Бурятии уточнили, что ранее эти наркоманы уже привлекались к уголовной ответственности, и тоже за наркопреступления.



В отношении организатора наркопритона возбужден ряд уголовных дел: за систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств; за приобретение и хранение наркотиков: мужчина дважды в собственном дворе собирал дикорастущую коноплю; за сбыт наркотического средства приятелю. Приятель, в свою очередь, подвергнут уголовному преследованию за приобретение наркотика.В МВД по Бурятии уточнили, что ранее эти наркоманы уже привлекались к уголовной ответственности, и тоже за наркопреступления.

Сотрудники управления наркоконтроля накрыли наркопритон в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии.Наркопритон устроил 40-летний местный житель в старом нежилом доме, стоящем в его дворе.- Наркопотребители – односельчанин и двое жителей Улан-Удэ – бывали у него в разное время. Одни вместе с хозяином изготавливали и употребляли наркотики каннабисной группы (гашишное масло), другие – опийной (ацетилированный опий), - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Полицейские задержали владельца жилища и трёх его приятелей-наркоманов в возрасте от 31 года до 48 лет. Одному из них хозяин дома отдал дикорастущую коноплю. Наркосодержащее растение-паданку он сорвал у себя в ограде.