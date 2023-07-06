В Бичурском районе Бурятии смыло дорогу

В Бичурском районе Бурятии введён режим «Повышенная готовность». В комиссии по чрезвычайным ситуациям пояснили, что имеется угроза подтопления. Об этом сообщили в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в районе села Ара-Киреть подтопило объезд на автомобильной дороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. Сегодня ночью ситуация ухудшилась и дорогу размыло.
- Размытие произошло примерно в два часа ночи. Установлен патруль, кроме того, установлена вешка для мониторинга уровня воды в реке. На сегодняшний момент организовано движение легкового транспорта по мосту. Установлен запрет на движение грузового транспорта. Ситуацию мониторим. Сейчас дожди не идут, надеемся, что уровень воды снизится. И мы приступим к ремонтно-восстановительным работам, - прокомментировал глава района Василий Смолин.
Он отметил, что дорожное полотно объездной дороги фактически размыто, объём восстановительных работ довольно значительный. В случае необходимости будет организована работа крупной дорожной техники.