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В Иркутске задержали торговца кокаином и экстази

В Иркутске задержали торговца кокаином и экстази
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его поймали с поличным

В Иркутске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 41-летнего торговца кокаином и экстази. Его поймали с поличным – сразу после продажи дозы.

- Задержание произошло на одной из улиц Свердловского округа Иркутска на автомобильной дороге – оперативники блокировали машину вероятного наркоторговца. При подозреваемом и его автомобиле обнаружены свёртки с веществами, которые, по предварительным данным, являются кокаином и экстази общей массой около 6 граммов. В настоящее время назначена экспертиза изъятых веществ, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

По месту жительства обвиняемого полицейские изъяли весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело за сбыт и попытку сбыта наркотиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские устанавливают другие возможные факты его наркодеятельности.

наркотики

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