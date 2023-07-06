В Иркутске задержали торговца кокаином и экстази

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его поймали с поличным



В Иркутске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 41-летнего торговца кокаином и экстази. Его поймали с поличным – сразу после продажи дозы.



- Задержание произошло на одной из улиц Свердловского округа Иркутска на автомобильной дороге – оперативники блокировали машину вероятного наркоторговца. При подозреваемом и его автомобиле обнаружены свёртки с веществами, которые, по предварительным данным, являются кокаином и экстази общей массой около 6 граммов. В настоящее время назначена экспертиза изъятых веществ, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



По месту жительства обвиняемого полицейские изъяли весы и упаковочный материал.



Возбуждено уголовное дело за сбыт и попытку сбыта наркотиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сейчас полицейские устанавливают другие возможные факты его наркодеятельности.



