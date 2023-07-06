Его поймали с поличным
В Иркутске оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 41-летнего торговца кокаином и экстази. Его поймали с поличным – сразу после продажи дозы.
- Задержание произошло на одной из улиц Свердловского округа Иркутска на автомобильной дороге – оперативники блокировали машину вероятного наркоторговца. При подозреваемом и его автомобиле обнаружены свёртки с веществами, которые, по предварительным данным, являются кокаином и экстази общей массой около 6 граммов. В настоящее время назначена экспертиза изъятых веществ, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
По месту жительства обвиняемого полицейские изъяли весы и упаковочный материал.
Возбуждено уголовное дело за сбыт и попытку сбыта наркотиков. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают другие возможные факты его наркодеятельности.
В Иркутске задержали торговца кокаином и экстази
Происшествия, Фото:
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