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В Забайкалье из-за прорыва дамбы подтопило 110 домов

В Забайкалье из-за прорыва дамбы подтопило 110 домов
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
В подтопленных домах живут 290 человек

В селе Ильинка Читинского района Забайкальского края оказались подтоплены 127 участков и 110 домов, в которых проживают 290 человек. Там после сильных дождей поднялась река Кручина и прорвала местную дамбу.

Как сообщили в краевой прокуратуре, по данному факту проводится проверка. Представители надзорного ведомства оценят действия уполномоченных органов по предупреждению чрезвычайной ситуации и ликвидации её последствий.

В пунктах временного размещения граждан открыли временную приёмную прокурора.

 
Забайкальский край топит с начала недели. За двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков. Подтоплены дома и дворы, нарушено сообщение в Александрово-Заводском, Борзинском, Карымском, Улетовском и Читинском районах.

По данным регионального ГУ МЧС, в четырёх населённых пунктах – Курунзулай, Улеты, Урульга и Александровский Завод - подтоплено 65 приусадебных участков и 23 жилых домов. Кроме этого размыто четыре участка автомобильных дорог регионального значения; над восстановлением движения работает тяжелая техника.

Исполняющий обязанности прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов поручил провести проверки в связи с ухудшением гидрологической ситуации.

Вместе с тем, сейчас наблюдается небольшое снижение уровня воды в реках. Ожидается ослабление циклона с завтрашнего дня, 7 июля.

подтопление

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