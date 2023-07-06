Забайкалец ограбил даму на 20 тысяч на первом свидании

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина вытащил деньги из её сумки



В полицию Читы обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о хищении 20 тысяч рублей из сумки. Женщина лишилась своих денег на первом свидании. С этим кавалером она познакомилась в баре.



Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Карымского района.



- Женщина оплачивала покупки, а после предложила совместную прогулку по городу. В одном из дворов подозреваемый вытащил из её сумки 20 тысяч рублей. Увидев это, женщина попыталась его остановить, однако злоумышленнику удалось скрыться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». По этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.





