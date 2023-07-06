Мужчина вытащил деньги из её сумки
В полицию Читы обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о хищении 20 тысяч рублей из сумки. Женщина лишилась своих денег на первом свидании. С этим кавалером она познакомилась в баре.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Карымского района.
- Женщина оплачивала покупки, а после предложила совместную прогулку по городу. В одном из дворов подозреваемый вытащил из её сумки 20 тысяч рублей. Увидев это, женщина попыталась его остановить, однако злоумышленнику удалось скрыться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». По этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.
Забайкалец ограбил даму на 20 тысяч на первом свидании
Происшествия, Фото:
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