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Забайкалец ограбил даму на 20 тысяч на первом свидании

Забайкалец ограбил даму на 20 тысяч на первом свидании
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина вытащил деньги из её сумки

В полицию Читы обратилась 40-летняя местная жительница с заявлением о хищении 20 тысяч рублей из сумки. Женщина лишилась своих денег на первом свидании. С этим кавалером она познакомилась в баре.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Карымского района.

- Женщина оплачивала покупки, а после предложила совместную прогулку по городу. В одном из дворов подозреваемый вытащил из её сумки 20 тысяч рублей. Увидев это, женщина попыталась его остановить, однако злоумышленнику удалось скрыться, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». По этой статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.


грабеж

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