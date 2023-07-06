В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили вора по чистым кроссовкам

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На улице шёл дождь



В Улан-Удэ росгвардейцы проявили детективные навыки и поймали подозреваемого в краже. Об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.



Днём на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил на парковке торгового центра троих бегущих человек. Решив выяснить, что случилось и нужна ли помощь, росгвардейцы остановили бегущую троицу. Оказалось, что двое молодых людей – работники магазина, а третий юноша пытался украсть товар.



Придя в магазин для установления обстоятельств произошедшего, старший группы задержания Росгвардии обратил внимание на обувь злоумышленника. Кроссовки на парне были новые и чистые, несмотря на дождь.



Когда ему на это указал, молодой человек признался, что эти кроссовки он украл днём ранее в спортивном магазине неподалёку.



Задержанный, 20-летний уроженец Кяхтинского района, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек перебивается в Улан-Удэ случайными заработками, нигде не учится и не работает, ранее судим за имущественные преступления. По факту кражи кроссовок возбуждено уголовное дело.

