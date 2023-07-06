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В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили вора по чистым кроссовкам

В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили вора по чистым кроссовкам
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На улице шёл дождь

В Улан-Удэ росгвардейцы проявили детективные навыки и поймали подозреваемого в краже. Об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.

Днём на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил на парковке торгового центра троих бегущих человек. Решив выяснить, что случилось и нужна ли помощь, росгвардейцы остановили бегущую троицу. Оказалось, что двое молодых людей – работники магазина, а третий юноша пытался украсть товар.

Придя в магазин для установления обстоятельств произошедшего, старший группы задержания Росгвардии обратил внимание на обувь злоумышленника. Кроссовки на парне были новые и чистые, несмотря на дождь.

Когда ему на это указал, молодой человек признался, что эти кроссовки он украл днём ранее в спортивном магазине неподалёку.

Задержанный, 20-летний уроженец Кяхтинского района, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек перебивается в Улан-Удэ случайными заработками, нигде не учится и не работает, ранее судим за имущественные преступления. По факту кражи кроссовок возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

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