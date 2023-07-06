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Семерых членов группировки наркосбытчиков будут судить в Бурятии

Семерых членов группировки наркосбытчиков будут судить в Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Обвиняемые делали закладки по всей республике

В Улан-Удэ ушло в суд уголовное дело в отношении семерых членов преступного сообщества, которые распространяли синтетические наркотики и каннабис по всей Бурятии.

Обвиняемым от 18 до 30 лет. Следствие установили их причастность к 53 фактам противоправных деяний, из которых 49 из них относятся к особо тяжким преступлениям.

Наркосбытчики орудовали с октября 2020 года по июнь 2021 года. Молодые люди распространяли наркотики через закладки по всей Бурятии. Покупателей находили через интернет-магазин в мессенджере.

Трое из обвиняемых выступали сначала в качестве «розничных закладчиков». Затем уже на правах «фасовщиков» стали получать оптовые партии наркотиков, а после фасовки на мини-оптовые, сбывать.

В ходе обысков по местам жительства полицейские также изъяли наркотики, которые они хранили с целью личного употребления. Всего из незаконного оборота изъято более 300 граммов высококонцентрированных синтетических наркотиков и наркотических средств каннабисной группы.

- В ходе следствия установлено, что шестеро из семи фигурантов являлись потребителями наркотических средств. При задержании у злоумышленников изъяты наркотические средства, которые они хранили для личного потребления, в том числе – ЛСД в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Двое из них были трудоустроены. Однако желая получить более высокий доход, начали заниматься продажей наркотиков. Кроме того, один из задержанных причинил тяжкий вред здоровью человека.

Возбуждённые уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества», «Незаконное производство и сбыт наркотических средств» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» отправлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение данных преступлений – 20 лет лишения свободы.
наркотики

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