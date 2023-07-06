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В курортном посёлке Бурятии топит огороды

В курортном посёлке Бурятии топит огороды
Происшествия,  Фото:ЕДДС МО «Тункинский район»
В готовности находится пункт временного размещения

В курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии, на который обрушились сильные дожди, топит приусадебные участки. Пока подтоплено пять огородов – вода покрыла их слоем 10-15 см.

Подтопленных жилых домов нет, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

В готовности находится пункт временного размещения на 140 человек. Если вода всё же придёт в дома, жильцов разместят в местной школе.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Аршане бурными потоками воды размывает улицу Константина Габанова. Там повалены деревья, на дороге образовались промоины. Сейчас люди собираются сами расчистить проезжую часть. 



Основной поток воды уходит через водоотводной канал в реку Кынгарга. Как только это станет возможным, планируются работы по отсыпке и грейдированию.

В Бурятском гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.
подтопление

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