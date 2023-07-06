В курортном посёлке Бурятии топит огороды









Основной поток воды уходит через водоотводной канал в реку Кынгарга. Как только это станет возможным, планируются работы по отсыпке и грейдированию.



В Бурятском гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.

