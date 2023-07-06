Вновь оказались виноваты рабочие строительной компании
Накануне, 5 июля, в Улан-Удэ произошла уже вторая крупная коммунальная авария на сетях водоснабжения. Её устроили нерадивые рабочие строительной организации. При возведении моста через ручей они повредили магистральный водовод, сообщили в МУП «Водоканал».
В зоне отключения находятся 52 частных дома в микрорайоне Забайкальский, пять многоквартирных домов, а также школа, котельная и детский сад.
Ремонтные бригады «Водоканала» работают над устранением аварийной ситуации с 16:00 вчерашнего дня. Ситуация усложняется тем, что подготовленный котлован находится недалеко от русла протекающего там ручья.
- На протяжении двух месяцев мы проводили выездные совещания с представителями подрядной организации. Строительная компания знала о том, что там, где планировалось проведение земляных работ, находится водовод. В настоящее время продолжаются попытки откачать воду из котлована, уже обнаружено место повреждения трубопровода. Работы по откачке проводятся фактически вручную, так как мелкий речной песок из ручья забивает помпу и илосос, - рассказал заместитель главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.
Для того, чтобы вернуть воду горожанам, принято экстренное решение об организации схемы временного водовода. На аварийном участке уже проводятся подготовительные работы.
Подвоз воды организован. Для уточнения местонахождения автоцистерны необходимо обращаться в аварийную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00, 44-10-33.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне нерадивые рабочие также повредили трубопровод на улице Гагарина. Оттуда хлестал фонтан воды.
В Улан-Удэ произошла ещё одна крупная авария на водоводе
Происшествия, Фото:
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