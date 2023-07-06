В курортном посёлке Бурятии потоки воды размывают улицу

В курортном посёлке Аршан Тункинского района Бурятии размывает улицу Константина Габанова. Здесь мощный поток воды даже повалил деревья, а на дороге образовались огромные промоины.
Местные жители планируют самостоятельно расчистить проезжую часть.
- Договорились с местным населением, что мужчины выйдут сегодня на помощь. Проведём рабочее совещание всех заинтересованных служб и ведомств в администрации поселения Аршан, - цитирует «Тунка-инфо. 24/» главу сельского поселения «Аршан» Даниила Молохоева.
Глава района Чингис Маншеев отметил, что республиканское агентство ГО и ЧС со вчерашнего для ведёт мониторинг ситуации.
- Сегодня будет выездное совещание. Дополнительная информация будет доводиться до населения. Ситуация находится на контроле, - отметил Чингис Маншеев.
Паводковая ситуация в Бурятии остаётся напряжённой. Реки выходят из берегов и размывают дороги. Так, накануне размыло объездную дорогу в Бичурском районе, там разлилась река Киреть.