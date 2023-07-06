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В Иркутской области утонул упавший с мостика турист

В Иркутской области утонул упавший с мостика турист
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тело обнаружили примерно в двух километрах от моста

Путешественник, переходивший по деревянному мосту реку Слюдянка в Иркутской области, упал в воду и утонул.

Плывущее тело мужчины с рюкзаком заметили 5 июля туристы. Они сообщили об этом в оперативные службы.

Прибывшие спасатели подняли тело и передали полицейским.

- По оперативной информации, мужчина переходил реку по небольшому деревянному мостику, поскользнулся и упал в реку с сильным течением. В бурной воде его унесло почти на 2 км от места падения. Проводится расследование, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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