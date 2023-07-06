Цифра не окончательная
Количество человек, которые заразились трихинеллезом после употребления медвежатины в селе Куанда в Забайкальском крае, выросло до 15. Об этом на канале «Россия-24» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.
- Это не окончательная цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно, - уточнила она.
Пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медпомощь.
О массовом заболевании трихинеллезом стало известно 4 июля, на тот момент сообщалось об 11 заболевших. Все пострадавшие употребили мясо медведя, которое не прошло ветеринарную экспертизу и необходимую термическую обработку. Установлено, что мясо медведя, заражённое трихинеллами, раздал один из охотников.
В Забайкалье число заболевших трихинеллезом от мяса медведя выросло до 15
Происшествия, Фото:
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