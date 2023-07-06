06 июля

05 июля

Популярное

В Забайкалье число заболевших трихинеллезом от мяса медведя выросло до 15

В Забайкалье число заболевших трихинеллезом от мяса медведя выросло до 15
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Цифра не окончательная

Количество человек, которые заразились трихинеллезом после употребления медвежатины в селе Куанда в Забайкальском крае, выросло до 15. Об этом на канале «Россия-24» сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

- Это не окончательная цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно, - уточнила она.

Пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медпомощь.

О массовом заболевании трихинеллезом стало известно 4 июля, на тот момент сообщалось об 11 заболевших. Все пострадавшие употребили мясо медведя, которое не прошло ветеринарную экспертизу и необходимую термическую обработку. Установлено, что мясо медведя, заражённое трихинеллами, раздал один из охотников.


трихинеллёз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ курьера телефонных мошенников заключили под стражу
В Улан-Удэ курьера телефонных мошенников заключили под стражу
Происшествия, 06.07.2023
Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме
В Бурятии размыло ещё одну дорогу
В Бурятии размыло ещё одну дорогу
Происшествия, 06.07.2023
Путь возможен только по аварийному мосту
В Туве у четырёх человек подтвердили сибирскую язву
В Туве у четырёх человек подтвердили сибирскую язву
Происшествия, 05.07.2023
Все они ели внутренние органы больной лошади
Житель Бурятии убил сестру своей экс-супруги и покончил с собой
Житель Бурятии убил сестру своей экс-супруги и покончил с собой
Происшествия, 05.07.2023
Супруг погибшей женщины находится в больнице
В Забайкалье ситуацию с заболеванием в селе Куанда поставили на контроль
В Забайкалье ситуацию с заболеванием в селе Куанда поставили на контроль
Происшествия, 05.07.2023
Мясо медведя могло быть заражено паразитическими червями – трихинеллами
В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус
В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус
Происшествия, 05.07.2023
«Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться»
В Бурятии подтопило понтонный мост
В Бурятии подтопило понтонный мост
Происшествия, 05.07.2023
Мост связывает сельчан из Джидинского района с «большой землёй»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^