Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме
Улан-удэнец, работавший курьером на телефонных мошенников, заключен под стражу на период расследования.
- Железнодорожный районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме. Сами телефонные мошенники применяли классическую схему – «Ваш родственник попал в ДТП». Они убеждали жертв, что для того, чтобы освободить близкого от уголовной ответственности, необходимо выплатить пострадавшим компенсацию.
Здесь в дело вступал как раз курьер – он приезжал домой к обманутым людям и получал деньги. Прибыль перечислял на счета «работодателей», оставляя себе небольшой процент.
Всего задержанный участвовал в обмане шестерых жителей Улан-Удэ. Общая сумма, которую они лишились, составила 1,4 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве с причинением значительного и крупного ущерба.
В Улан-Удэ курьера телефонных мошенников заключили под стражу
Происшествия, Фото:
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