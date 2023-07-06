В Улан-Удэ курьера телефонных мошенников заключили под стражу

Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме



Улан-удэнец, работавший курьером на телефонных мошенников, заключен под стражу на период расследования.



- Железнодорожный районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме. Сами телефонные мошенники применяли классическую схему – «Ваш родственник попал в ДТП». Они убеждали жертв, что для того, чтобы освободить близкого от уголовной ответственности, необходимо выплатить пострадавшим компенсацию.



Здесь в дело вступал как раз курьер – он приезжал домой к обманутым людям и получал деньги. Прибыль перечислял на счета «работодателей», оставляя себе небольшой процент.



Всего задержанный участвовал в обмане шестерых жителей Улан-Удэ. Общая сумма, которую они лишились, составила 1,4 млн рублей.



Возбуждены уголовные дела о мошенничестве с причинением значительного и крупного ущерба.

