Улан-удэнца будут судить за убийство 15-летней давности из-за норковой шапки

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Мужчина напал на прохожую на улице



44-летнего жителя Улан-Удэ будут судить за убийство женщины, которое произошло 15 лет назад. Тогда на улице мужчина совершил преступление «в духе 90-х» - напал на женщину ради её норковой шапки.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, преступление произошло в феврале 2008 года. Горожанин, которому тогда было 29 лет, а за его плечами уже была судимость за грабёж, пошёл в магазин. На улице Заовражная он заметил женщину в норковой шапке. План созрел моментально – мужчина решил напасть и отнять головной убор.



- Злоумышленник догнал женщину, попытался сдернуть с неё шапку. Однако потерпевшая, не желая расставаться со своим имуществом, оказала активное сопротивление. Тогда обвиняемый нанёс потерпевшей три удара ножом в грудную клетку, похитил норковую шапку и кошелёк женщины, - рассказали в прокуратуре.



От ножевых ранений женщина скончалась. Преступление долгие годы оставалось нераскрытым.



Но при очередной проверке по постоянно обновляющейся федеральной базе геномной информации появилось совпадение – биологический материал улан-удэнца совпал с генотипом, изъятым на месте происшествия.



- Изначально на месте происшествия была обнаружена вязаная шапка, которую потерпевшая сдернула с нападавшего во время завязавшейся между ними борьбы. В ходе проведённой генетической экспертизы на шапке были обнаружены ДНК-следы, однако несколько лет назад по ним не удалось идентифицировать злоумышленника. В дальнейшем мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления против собственности и в сфере незаконного оборота наркотиков, в связи с чем в базу данных были занесены сведения о его ДНК-коде. При очередной сверке генетического материала с шапки с базами данных было найдено совпадение, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Мужчину задержали. Он сразу признал свою вину и подробно рассказал о преступлении, совершённом 15 лет назад. Его бывшая супруга, которая была очевидцем нападения на потерпевшую, также дала показания.



Задержанному предъявили обвинение по статьям «Убийство, сопряжённое с разбоем» и «Разбой, совершённый с применением насилия». Наиболее строгим наказанием является лишение свободы на срок до 20 лет.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения.

