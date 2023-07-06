В Иркутской области несостоявшийся закладчик получил 9 лет колонии

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он отправится в колонию строгого режима



В Иркутской области суд назначил несостоявшемуся закладчику девять лет лишения свободы. Осуждённому 25 лет, он житель Тулуна.



Молодой человек через мессенджер получил от куратора (которого не удалось установить) информацию о том, где в Тулуне находится тайник с синтетическими наркотиками. В назначенном месте он забрал крупную партию, которую расфасовал. Часть подготовил для того, чтобы распространить в Братске, а вторую часть – для сбыта в Усть-Илимске.



В Братске он сделал схроны, а координаты передал кураторам. Однако завершить преступные намерения ему не удалось. На подъезде в город молодой человек был задержан по имеющейся ориентировке.



- В ходе осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли и изъяли психотропные вещества весом более 400 граммов. Кроме того, наркотическое средство из единой партии, которое подсудимый разложил в тайники в Братске, также было обнаружено и изъято при проведении осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Суд назначил подсудимому девять лет в исправительной колонии строгого режима.

