В Бурятии в ДТП пострадал пожилой пассажир «Хонды»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

ДТП произошло возле Еловки



Днём 5 июля в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер.



- По предварительным данным, около 14:40 водитель «Нивы» в километре от села Еловка не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» госпитализирован в больницу.



Из-за автоаварии на участке дороги вводилось реверсивное движение.





Обновлено:



Установлено, что виновник аварии – водитель «Нивы» был пьян. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП.

