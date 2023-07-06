ДТП произошло возле Еловки
Днём 5 июля в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер.
- По предварительным данным, около 14:40 водитель «Нивы» в километре от села Еловка не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» госпитализирован в больницу.
Из-за автоаварии на участке дороги вводилось реверсивное движение.
Обновлено:
Установлено, что виновник аварии – водитель «Нивы» был пьян. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП.
В Бурятии в ДТП пострадал пожилой пассажир «Хонды»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Задержанный был низшим звеном в мошеннической схеме
Мужчина напал на прохожую на улице
Он отправится в колонию строгого режима
ДТП произошло возле Еловки
Путь возможен только по аварийному мосту
Все они ели внутренние органы больной лошади
Супруг погибшей женщины находится в больнице
Мясо медведя могло быть заражено паразитическими червями – трихинеллами
Оказалось, что только горел мусор
Подростка госпитализировали с травмами
Инцидент произошёл на улице Гагарина
Ими оказались девушки 19 и 20 лет
В этом месте хулиганят постоянно
«Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться»
Мост связывает сельчан из Джидинского района с «большой землёй»