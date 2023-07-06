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В Бурятии в ДТП пострадал пожилой пассажир «Хонды»

В Бурятии в ДТП пострадал пожилой пассажир «Хонды»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло возле Еловки

Днём 5 июля в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал пенсионер.

- По предварительным данным, около 14:40 водитель «Нивы» в километре от села Еловка не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Стрим», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 72-летний пассажир «Хонды» госпитализирован в больницу.

Из-за автоаварии на участке дороги вводилось реверсивное движение.


Обновлено:

Установлено, что виновник аварии – водитель «Нивы» был пьян. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП. 
ДТП

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