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В Бурятии размыло ещё одну дорогу

В Бурятии размыло ещё одну дорогу
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Путь возможен только по аварийному мосту

В Бурятии, где идут обильные дожди, размыло ещё одну автодорогу. В Бичурском районе вышла из берегов река Киреть и подмыла объездную дорогу в районе села Дунда-Киреть. Движение грузового транспорта на 92 километре автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта запрещено до момента устранения, сообщает «Бичура-инфо.24/7».


Теперь путь возможен только по старому мосту, который давно нуждается в ремонте. Потому проехать там могут только легковушки.

Местные жители уже давно бьют тревогу из-за «полуживого» моста.

- Скоро смоет объездной мост возле Кирети, ведь два года назад его тоже смывало. Что за два года нельзя было восстановить старый мост, ведь денег тогда на ЧС было выделено немерено? Как теперь ездить из других сёл в Бичуру? – интересуются сельчане.

В пресс-службе минтранса Бурятии сообщили, что вопрос по ремонту моста решается.

- В настоящее время проект разработан, определяется источник финансирования. К ремонту приступят после поступления средств,- сообщили в минтрансе.

К подтопленной же дороге отправлена дежурная дорожная бригада. Восстановительные работы будут проведены после схода воды.

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