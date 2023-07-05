Все они ели внутренние органы больной лошади
В Туве у четырёх человек обнаружена сибирская язва, сообщает Россельхознадзор.
Это жители Барун-Хемчинского района. Все они ели мясо убитой больной лошади.
В районе, где был обнаружен очаг инфекции, проводятся карантинные мероприятия. Установлено, что в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 лошади, 34 коровы, шесть собак и шесть кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации.
- В ходе расследования было установлено, что ночью с 23 на 24 июня самый первый заболевший находился на чабанской стоянке друга в Барун-Хемчикском районе. В ту же ночь у лошади друга появились судороги, отечность с паховой области в грудную часть тела. В дальнейшем лошадь была подвергнута вынужденному убою без предварительного уведомления ветеринарной службы. В убое животного и разделки туши было задействовано четыре человека. Внутренние органы варили и употребляли в пищу, - сообщает Россельхознадзор.
Справка:
Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей является контакт с зараженным скотом в процессе убоя.
Среди симптомов последнего: повышение температуры до 39–40 градусов, одышка, боли в груди, кашель и понос с кровью. Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков.
В Туве у четырёх человек подтвердили сибирскую язву
Происшествия, Фото:
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