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Житель Бурятии убил сестру своей экс-супруги и покончил с собой

Житель Бурятии убил сестру своей экс-супруги и покончил с собой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Супруг погибшей женщины находится в больнице

Утром 2 июля в машине скорой помощи по пути из посёлка Аршан в районную больницу скончалась 32-летняя женщина. Она истекла кровью в результате колото-резаного ранения шеи.

Её муж также госпитализирован с колото-резаными ранениями живота и шеи.

Личность напавшего на супругов установлена, но после преступления он покончил с собой.

- По данным следствия, женщина супругом гостила у сестры в поселке Аршан Тункинского района. 2 июля ранним утром бывший муж сестры, с которым они накануне поссорились, проник к ним в дом и нанёс гостям удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных повреждений скончалась, её мужу была оказана необходимая врачебная помощь. Нападавший скрылся с места происшествия, после чего свел счёты с жизнью, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве; сейчас проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства преступления устанавливаются.

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