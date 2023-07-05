Житель Бурятии убил сестру своей экс-супруги и покончил с собой

Супруг погибшей женщины находится в больнице



Утром 2 июля в машине скорой помощи по пути из посёлка Аршан в районную больницу скончалась 32-летняя женщина. Она истекла кровью в результате колото-резаного ранения шеи.



Её муж также госпитализирован с колото-резаными ранениями живота и шеи.



Личность напавшего на супругов установлена, но после преступления он покончил с собой.



- По данным следствия, женщина супругом гостила у сестры в поселке Аршан Тункинского района. 2 июля ранним утром бывший муж сестры, с которым они накануне поссорились, проник к ним в дом и нанёс гостям удары ножом по различным частям тела. Женщина от полученных повреждений скончалась, её мужу была оказана необходимая врачебная помощь. Нападавший скрылся с места происшествия, после чего свел счёты с жизнью, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Следователи возбудили уголовное дело об убийстве; сейчас проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства преступления устанавливаются.



