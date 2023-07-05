В Улан-Удэ опровергли информацию о взрыве в гараже





Сегодня днём в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Цивилёва. Видео высокого столба дыма, поднимающегося из гаража, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». «В одном из гаражей на улице Цивилёва произошёл взрыв», - подписали ролик.В Главном управлении МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» опровергли подобную информацию. В ведомстве уточнили, что в гараже только горел мусор.- На центральный пункт пожарной связи поступило общение о возгорании по улице Цивилева. По прибытию на место дежурные караулы установили, что горит мусор в одном из заброшенных гаражей. Чуть больше 20 минут ушло на полную ликвидацию возгорания на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.