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В Улан-Удэ опровергли информацию о взрыве в гараже

В Улан-Удэ опровергли информацию о взрыве в гараже
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Оказалось, что только горел мусор

Сегодня днём в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Цивилёва. Видео высокого столба дыма, поднимающегося из гаража, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ». «В одном из гаражей на улице Цивилёва произошёл взрыв», - подписали ролик.

В Главном управлении МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» опровергли подобную информацию. В ведомстве уточнили, что в гараже только горел мусор.

- На центральный пункт пожарной связи поступило общение о возгорании по улице Цивилева. По прибытию на место дежурные караулы установили, что горит мусор в одном из заброшенных гаражей. Чуть больше 20 минут ушло на полную ликвидацию возгорания на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

пожар

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