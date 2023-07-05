Ими оказались девушки 19 и 20 лет
Полицейские Улан-Удэ установили личности двух девушек из тех, что толпой избивали девочку-подростка в Улан-Удэ.
О громком инциденте стало известно накануне, 4 июля, когда в Сети появилось видео того самого избиения. Правоохранительные начали проверку и установили, что всё произошло ещё месяц назад на улице Лебедева.
Потерпевшая написала заявление в полицию 2 июня. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что пострадавшей 17 лет. Избиение произошло на почве личной неприязни.
- Сотрудниками полиции установлена одна из участников инцидента – 19-летняя знакомая пострадавшей. Сегодня, 5 июля, установлена ещё одна участница – 20-летняя горожанка. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности остальных участников инцидента. В ближайшее время материалы проверки будут направлены в следственные органы, - прокомментировали в республиканском МВД.
Следователи Следственного комитета проводят проверку и устанавливают полную картину происшествия. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах.
В Улан-Удэ установили двух девушек, жестоко избивших девочку-подростка
Происшествия, Фото:
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