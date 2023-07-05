В Улан-Удэ вандалы разгромили в кафе горшки с цветами











В комментариях пользователи активно осуждают неизвестных вандалов. Очевидцы также рассказывают, что подобные хулиганские выходки совершаются в этом месте регулярно:



«Такая картина в этом месте ежедневная, официантов жалко, убирают-то они»,



«Буквально вчера там проезжала и любовалась! Руки бы оторвать, кто это сделал»,



«Как не благоустраивай, один чёрт, всё разворотят».





В Улан-Удэ неизвестные вандалы побили горшки с цветами на летней веранде кафе. Инцидент произошёл в кафе в центре города, недалеко от Художественного музея.Фотографии опубликовали в паблике «Аноним 03».«Узнаём любимый город. Ночной Улан-Удэ, точнее, на рассвете. Цветы жалко», - говорится в сообщении.