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В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус

В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус
Происшествия,  Фото:t.me/artykovbatyr
«Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться»

Утром 5 июля в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. На улице Пищевая у фуры на ходу отвалилось колесо – оно прилетело в ехавший по встречной полосе автобус «Волгабас». Подробностями поделился в своём Telegram-канале аварком Батыр Артыков.

- Колесо катилось, катилось. Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться, - рассказал он.

Аварком отметил, что у водитель большегруза имеется страховой полис ОСАГО.

ДТП автобус

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