В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус

«Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться»



Утром 5 июля в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. На улице Пищевая у фуры на ходу отвалилось колесо – оно прилетело в ехавший по встречной полосе автобус «Волгабас». Подробностями поделился в своём Telegram-канале аварком Батыр Артыков.



- Колесо катилось, катилось. Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться, - рассказал он.



Аварком отметил, что у водитель большегруза имеется страховой полис ОСАГО.



