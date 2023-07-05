«Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться»
Утром 5 июля в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. На улице Пищевая у фуры на ходу отвалилось колесо – оно прилетело в ехавший по встречной полосе автобус «Волгабас». Подробностями поделился в своём Telegram-канале аварком Батыр Артыков.
- Колесо катилось, катилось. Все от него уворачивались, а водитель автобуса не успел увернуться, - рассказал он.
Аварком отметил, что у водитель большегруза имеется страховой полис ОСАГО.
В Улан-Удэ колесо от фуры прилетело в муниципальный автобус
Происшествия, Фото:
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